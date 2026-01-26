Форма поиска по сайту

На курорте Карачаево-Черкесии опровергли погоню волка за сноубордистом

Фото: телеграм-канал "112"

В Карачаево-Черкесии опровергли погоню волка за сноубордистом на горнолыжной трассе. В пресс-службе канатных дорог Домбая назвали новость фейком.

Видеозапись погони ранее распространилась в телеграм-каналах. На кадрах видно, как к сноубордисту во время спуска выбегает похожее на волка животное. В сообщении отмечалось, что "серый догнать добычу не смог".

В пресс-службе указали, что на видео запечатлена собака, у которой есть хозяин.

"Угрозы для гостей курорта не было. На территории Домбая волки не обитают", – говорится в сообщении.

Там также добавили, что все горнолыжные трассы находятся под постоянным контролем служб курорта и сотрудников ски-патруля.

Ранее правоохранители в Приморье поймали краснокнижную рысь, которая напала на собаку. Животное накрыли одеялом, чтобы избежать травм и обеспечить спокойный контакт с человеком, после чего поймали. Рысь передали в реабилитационный центр. Ее обследуют, после чего вернут в привычную среду обитания.

