На курорте Карачаево-Черкесии опровергли погоню волка за сноубордистом

Фото: телеграм-канал "112"

В Карачаево-Черкесии опровергли погоню волка за сноубордистом на горнолыжной трассе. В пресс-службе канатных дорог Домбая назвали новость фейком.

Видеозапись погони ранее распространилась в телеграм-каналах. На кадрах видно, как к сноубордисту во время спуска выбегает похожее на волка животное. В сообщении отмечалось, что "серый догнать добычу не смог".

В пресс-службе указали, что на видео запечатлена собака, у которой есть хозяин.

"Угрозы для гостей курорта не было. На территории Домбая волки не обитают", – говорится в сообщении.

Там также добавили, что все горнолыжные трассы находятся под постоянным контролем служб курорта и сотрудников ски-патруля.

