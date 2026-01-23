Форма поиска по сайту

23 января, 10:28

Регионы

Напавшую на собаку краснокнижную рысь поймали в Приморье

Фото: телеграм-канал "Полиция Приморья"

Сотрудники полиции в Приморье поймали краснокнижную рысь, которая ранее напала на собаку, и передали в реабилитационный центр. Об этом сообщило УМВД России по региону.

"(Животное. – Прим. ред.) передали представителям министерства лесного хозяйства", – говорится в сообщении.

О нападении дикого животного, предположительно рыси, сообщила ранее жительница Дальнереченска. Хищница, по словам женщины, напала на ее собаку. После прибытия по адресу правоохранители обнаружили истощенную и ослабленную крупную кошку.

Животное накрыли одеялом, чтобы избежать травм и обеспечить спокойный контакт с человеком, после чего поймали. Рысь обследуют в реабилитационном центре, после чего вернут в привычную среду обитания.

Ранее в индийском штате волки растерзали пятилетнюю девочку. Нападение случилось во время обеда на улице, когда мать ребенка оставила его и отошла домой за телефоном. В этот момент волк напал на девочку и утащил ее в лес.

За животным погнались отец и дядя ребенка, но хищник смог скрыться. Тело девочки нашли на следующий день в около 800 метрах от дома.

