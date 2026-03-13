В Петербурге и Ленобласти 5 дней ищут 16-летнего подростка

Шестнадцатилетний подросток пропал в городе Бокситогорск Ленинградской области. Поиски ребенка продолжаются с 9 марта на территории Санкт-Петербурга и региона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского поискового отряда "ЛизаАлерт".

Как уточнили в организации, мальчик ушел из дома вечером 9-го числа и не вернулся.

"Раньше не пропадал, на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) не стоит", – подчеркнули представители поисковой организации.

Рассматриваются все возможные версии его местонахождения, включая вероятность пребывания в Петербурге. В настоящее время поиск ведется в информационном режиме, собираются и проверяются свидетельства.

Согласно размещенным на сайте "ЛизаАлерт" сведениям, рост подростка составляет 165 сантиметров, он худощавого телосложения, со светлыми волосами и голубыми глазами. Был одет в черную футболку и серые кроссовки.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по факту исчезновения троих детей: 13-летней девочки и двух 12-летних мальчиков в Звенигороде. Последний раз их видели около Москвы-реки 7 марта.

Спустя 5 дней удалось найти тело одного из детей. Погибший мальчик был обнаружен в 800 метрах от места, где пропавшие, предположительно, провалились под лед. Через два дня в акватории нашли тело второго юноши. Поисковая операция продолжается.