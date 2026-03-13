13 марта, 14:47

Происшествия

В Петербурге и Ленобласти 5 дней ищут 16-летнего подростка

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Шестнадцатилетний подросток пропал в городе Бокситогорск Ленинградской области. Поиски ребенка продолжаются с 9 марта на территории Санкт-Петербурга и региона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского поискового отряда "ЛизаАлерт".

Как уточнили в организации, мальчик ушел из дома вечером 9-го числа и не вернулся.

"Раньше не пропадал, на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) не стоит", – подчеркнули представители поисковой организации.

Рассматриваются все возможные версии его местонахождения, включая вероятность пребывания в Петербурге. В настоящее время поиск ведется в информационном режиме, собираются и проверяются свидетельства.

Согласно размещенным на сайте "ЛизаАлерт" сведениям, рост подростка составляет 165 сантиметров, он худощавого телосложения, со светлыми волосами и голубыми глазами. Был одет в черную футболку и серые кроссовки.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по факту исчезновения троих детей: 13-летней девочки и двух 12-летних мальчиков в Звенигороде. Последний раз их видели около Москвы-реки 7 марта.

Спустя 5 дней удалось найти тело одного из детей. Погибший мальчик был обнаружен в 800 метрах от места, где пропавшие, предположительно, провалились под лед. Через два дня в акватории нашли тело второго юноши. Поисковая операция продолжается.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

