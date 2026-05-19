19 мая, 08:28

Силы ПВО сбили 315 украинских беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 315 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, силы ПВО в ночь на 19 мая перехватили и уничтожили украинские БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями.

Кроме того, воздушные цели были сбиты над столичным регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на частный дом в селе Марково Курской области погибла 68-летняя женщина. Еще два человека получили серьезные ранения – оба находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медпомощь.

До этого мирный житель пострадал в результате атаки украинского БПЛА по автомобилю в Белгородской области. Его направили в городскую больницу № 2 Белгорода.

