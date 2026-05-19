На московских очистных сооружениях высадят эйхорнии для улучшения качества воды

Более пяти тысяч эйхорний (водный гиацинт) высадят на очистных сооружениях Москвы для фильтрации воды. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Благодаря этим растениям до наступления осени будет очищено примерно 100 тысяч кубометров поверхностных вод и атмосферных осадков, которые поступают в водосточную сеть с московских улиц.

Эйхорния задействуется в коммунальном хозяйстве Москвы с 2000 года. В этом году их высадят на 44 прудах-отстойниках. Растение используют на последнем этапе доочистки воды после отделения грубых взвесей песка и грязи. В этом процессе применяется корневая система водного гиацинта, которая на пике роста может достигать полуметра в длину.

Корни эйхорнии покрыты мелкими волосками, которые извлекают из воды взвеси, металлы, нитраты, фосфаты и органические вещества. Данное растение борется с большим количеством соединений и провоцирует рост бактерий, которые повышают качество фильтрованной воды.

Летом водный гиацинт активно размножается. До конца сезона рассада из 100 растений может увеличиться в 20–40 раз, а также покрыть поверхность секций очистных сооружений площадью до 10 тысяч квадратных метров. Чтобы эйхорнии после цветения не осели на дно в виде ила, в середине осени их убирают из прудов-отстойников.

Ранее стало известно, что около 3 миллионов анализов качества воды провели в столице с начала года. Состояние воды в Москве анализируется по 200 физико-биологическим и химическим показателям. Контроль качества происходит на всем пути движения воды – на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети.

Изменения показателей воды отслеживаются ежедневно при помощи специальных приборов. Данные собираются в единой информационной системе, после чего специалисты могут оперативно принять решение по изменению технологических режимов очистки. Результаты передают в систему социально-гигиенического мониторинга Москвы.

