Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С 2012 года в ТиНАО реконструировали 24 водозаборных узла. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он объяснил, что до 2012 года водоснабжение территорий осуществлялось за счет локальных водозаборных узлов. В ходе модернизации инфраструктуры 18 объектов с подземных источников перевели на централизованное водоснабжение, то есть на московский водопровод.

Это удалось сделать благодаря строительству магистральных трубопроводов по Боровскому шоссе, от Калужского до Варшавского шоссе, между Калужским шоссе и Южным Бутово, вдоль дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и по Калужскому шоссе в Троицк.

Благодаря этому объем воды, подаваемый в ТиНАО с западной станции водоподготовки, вырос более чем в 5 раз и превышает 120 тысяч кубометров в сутки.

Одновременно с этим модернизируются водозаборные узлы там, где их использование целесообразно. Среди значимых проектов только 2025 года – "ФИАН", "Пансионат Пахра", "Киевский", "Ремзавод".

Мэр добавил, что на 3 объектах появятся новые скважины, которые будут поднимать воду с большой глубины и давать до 3 тысяч кубометров в сутки. "ФИАН" будет переведен на воду западной станции водоподготовки.

В поселке Киевский в 2021 году построили современные очистные сооружения. В том же году были построены канализационные насосные станции "Власово" и "Крешкино-2". Из эксплуатации вывели одноименные очистные сооружения, которые не обеспечивали должную очистку стока.

Реконструкцию очистных сооружений в поселке Кленово завершили в 2022 году, а в 2023-м обновили станцию "Щапово" и реконструировали очистные сооружения "Шишкин лес", которые работали с 60-х годов прошлого века.

В 2024 году на месте очистного сооружения "Яковлева" была построена крупная насосная станция. Реконструкцию Южно-Бутовских очистных сооружений планируют завершить в 2025 году. Их производительность увеличится на 30 тысяч кубометров в сутки. В настоящий момент идут пуско-наладочные работы.

"Также до конца года завершим пуско-наладку нового оборудования на очистных сооружениях в Троицке. Основные строительные работы уже выполнены, производительность сооружений будет увеличена с 25 до 40 тысяч кубометров в сутки", – подчеркнул Собянин.

В планах в ближайшие пару лет ввести в эксплуатацию станции "Прокшино", "Красное", "Ватунки-1", "пос. Фабрики им. 1 мая", "Пучково" и "Приволье".

О реконструкции водозаборного узла "ФИАН" ранее рассказывал заместитель мэра Петр Бирюков. Он объяснял, что после присоединения новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование систем водоподготовки и водоотведения.

Во время реконструкции будут построены 3 новых резервуара питьевой воды по 1,5 тысячи кубометров каждый. Также специалисты заменят 7 насосов и технологические трубопроводы, а для дополнительного обеззараживания будет смонтирована установка дохлорирования.

