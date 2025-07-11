Завершена прокладка тоннеля для Шелепихинского подводного газопровода

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили щитовую проходку тоннеля для постройки Шелепихинского подводного газопровода. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Новый дюкер соединит улицу Большую Филевскую с Шелепихинской набережной, его общая протяженность превысит 170 метров, большая часть трассы строится закрытым способом", – цитирует его телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Следующим этапом работ станет непосредственно установка нового газопровода в проложенном тоннеле. Заммэра подчеркнул, что метод щитовой проходки позволяет обеспечить безопасность и вести работы практически незаметно для жителей.

Тоннель будет укреплен железобетонными кольцами, а внутрь стального футляра поместят трубу, созданную российскими специалистами. Такой метод строительства позволяет обеспечить высокую надежность и продлить срок эксплуатации газопровода до свыше 40 лет.

"Сокращает сроки проведения работ при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", – добавил Бирюков.

За состоянием дюкера будут круглосуточно наблюдать диспетчеры Мосгаза, при необходимости сооружение можно будет дистанционно перекрыть всего за 1,5 минуты.

До этого на юге столицы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта "Чертаново кв. 6–2". Он обеспечивает газоснабжение районов Чертаново Центральное и Чертаново Северное. Решение о модернизации данного объекта было принято из-за длительной работы газового оборудования.

