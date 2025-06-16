Модернизация крупного газорегуляторного пункта началась на юге Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Модернизация крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Чертаново кв. 6–2" стартовала на юге Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что в столице ведется планомерная работа по обновлению ГРП, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах.

Пункт "Чертаново кв. 6–2" обеспечивает газоснабжение районов Чертаново Центральное и Чертаново Северное. Решение о модернизации данного объекта было принято из-за длительной работы газового оборудования, пояснил Бирюков.

В рамках работ специалисты заменят его на современный ГРП шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час, изготовленный из отечественных компонентов. Он надежный и тихий, что соответствует нормам безопасности, подчеркнул заммэра.

Ранее в столице обновили ГРП "Москворечье кв. Г", который отвечает за газоснабжение района Москворечье-Сабурово. Пункт заменили на современный шкафного типа мощностью 970 кубометров в час.

Всего в 2025 году планируется заменить 18 ГРП. В прошлом году специалисты обновили 15 таких пунктов.