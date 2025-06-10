Более 15 газорегуляторных пунктов будут модернизированы в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2025 году в столице модернизируют 18 газорегуляторных пунктов (ГРП), сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"Газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах", – объяснил Бирюков.

В 2024 году специалисты уже модернизировали 15 таких объектов, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей.

В текущем году на 18 ГРП заменят устаревшее оборудование на новые ГРП шкафного типа. Устройства созданы из российских комплектующих на собственном производстве АО "Мосгаз".

Оборудование не только издает меньше шума и обладает высокой надежностью, но и соответствует всем нормам безопасности. Кроме того, рабочие дополнительно обновят подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления.

Все новые газорегуляторные пункты обязательно оснастят запорными устройствами, а параметры их работы будут находиться под постоянным контролем специалистов центральной диспетчерской столичных газовиков, что позволяет управлять газовым хозяйством в режиме реального времени.

Ранее на юге Москвы модернизировали крупный ГРП "Москворечье кв. Г", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Москворечье-Сабурово. Решение о модернизации пункта приняли из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Его заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 970 кубометров в час.

