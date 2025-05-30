На газопроводах Москвы с начала года проверили более 11 тысяч сварных соединений

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На московских газопроводах с начала 2025 года проверили более 11 тысяч сварных соединений. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

"Для диагностики используем современные методы неразрушающего контроля, в том числе рентгенографию и ультразвуковую дефектоскопию. Так обеспечивается всесторонний контроль качества сварных швов как на металлических, так и на полиэтиленовых газопроводах", – уточнили в комплексе.

По данным ведомства, рентгеновским методом специалисты осмотрели свыше 7,5 тысячи стальных швов. При таком методе проверки лучи проходят сквозь металл, а на фотопленке или цифровом носителе фиксируется качество соединений.

Кроме того, с помощью ультразвука было обследовано 3,5 тысячи полиэтиленовых и стальных соединений. Такой метод основан на фиксировании колебаний ультразвуковых волн, которые отражаются от поверхностей газопровода, а специальный прибор показывает отклонения. Таким образом можно выявить даже скрытые дефекты.

"АО "МОСГАЗ" активно применяет передовое оборудование, включая самоходные кроулерные системы с рентгеновскими аппаратами, цифровые системы анализа и высокочувствительные пленки", – рассказали в пресс-службе.

Такие исследования проводятся на базе автомобилей "КамАЗ" с использованием мобильных лабораторий собственной разработки. Именно это позволяет оперативно получить результаты, а также своевременно устранять отклонения от стандартов.

По информации комплекса, все сварные соединения проходят анализ, а данные поступают в режиме реального времени.

Без заключения управления технического надзора АО "МОСГАЗ" ни один участок газопровода не вводится в эксплуатацию. Предприятие дает подтверждение о том, что работа проведена с соблюдением требований и объект готов к эксплуатации, заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы возводят новый газорегуляторный пункт "Лазаревский" на севере города. Пункт будет ключевым объектом обеспечения газом жилых домов, промышленных и коммунальных предприятий Куркина и Молжаниновского района, а также городского округа Химки.

Пропускная способность нового пункта составит 45 тысяч кубических метров в час. "Лазаревский" изготовлен из отечественных составляющих на производстве АО "МОСГАЗ".