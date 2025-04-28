Более 155 км газопроводов построят и отремонтируют в Москве в текущем году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Около 157 километров газопроводов построят и отремонтируют в Москве в текущем году, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей", – обратил внимание вице-мэр.

По его словам, специалисты построят 132 километра газопроводов и еще 25 километров планируется обновить. В работе специалисты АО "Мосгаз" применяют отечественные материалы и оборудование.

При обновлении газопроводов используются бестраншейные технологии, которые хорошо подходят для плотной застройки города. Данный метод позволяет минимизировать разрытия и избежать повреждения коммуникаций.

Для выявления участков сети, требующих обновления, применяются приборы неразрушающего контроля. Устройства обеспечивают проведение диагностики технического состояния, а также позволяют обнаруживать коррозионные и иные изменения без нарушения целостности коммуникаций и без необходимости отключения потребителей.

Также в комплексе напомнили, что в настоящий момент проводится оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, благодаря которым можно дистанционно перекрыть подачу газа за 1,5 минуты.

Ранее на улице Радио в ЦАО была завершена реконструкция газопроводов среднего и низкого давления. Вместо старого оборудования были проложены современные полиэтиленовые трубы. Специалисты уделили особое внимание контролю качества на всех этапах, в связи с чем каждый сварной шов проверялся сотрудниками лаборатории технадзора АО "Мосгаз".