Работы по модернизации газопроводов завершены на улице Радио в Москве

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию газопроводов среднего и низкого давления на улице Радио в ЦАО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вместо старых стальных газопроводов были проложены современные полиэтиленовые трубы. Модернизация этих газопроводов протяженностью более 1,2 километра началась еще в 2022 году. Преимущества новых труб заключаются в их приспособленности к изменениям температуры, высокой прочности и устойчивости к коррозии.

Специалисты уделили особое внимание контролю качества на всех этапах, в связи с чем каждый сварной шоф проверялся сотрудниками лаборатории технадзора АО "Мосгаз".

Кроме того, во время работ использовались современные бестраншейные технологии, в частности, метод горизонтального направленного бурения. Он позволяет прокладывать трубы под землей без масштабных раскопок и сильного повреждения дорожного покрытия, что сокращает неудобства для местных жителей.

Благодаря современному оборудованию специалистам потребовалось меньше строительной техники, а время работ сократилось. Новые газопроводы прослужат городу больше 40 лет.

В Москве с 2011 года было разработано и утверждено 257 проектов планировки территории (ППТ) под размещение линейных объектов инженерной инфраструктуры. Это почти 900 тысяч метров.

В середине апреля в столице начались работы по модернизации крупного газорегуляторного пункта "Москворечье кв. Г", расположенного на юге города. Данный объект обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Москворечье-Сабурово.