Более 11 километров газовых сетей переустроят в этом году в столице

Фото: mos-gaz.ru

Свыше 11 километров газовых сетей переустроят в 2025 году в Москве в рамках масштабной программы по обновлению и развитию городской инфраструктуры. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы.

Работы с соблюдением всех требований безопасности проведут специалисты "Мосгаза". Причем использовать они будут современные технологии. Более того, в процессе подача газа потребителям будет продолжаться.

Перенос газопроводов за пределы территории, где ведется строительство городских объектов, является частью масштабной программы по замене инженерных коммуникаций. Она создает благоприятные условия для строительства новых станций метро, жилых домов, социальных учреждений и реализации других значимых проектов в столице.

Также перекладка газопроводов позволяет освободить пространство для возведения новых зданий градостроительного комплекса, обеспечить безопасность и создать условия для дальнейшего развития инфраструктуры.

Однако вынос газопроводов из зон строительства требует особых усилий, особенно в условиях плотной городской застройки и множества подземных коммуникаций, подчеркнул замгендиректора "Мосгаза" Павел Чичиков. По его словам, эту задачу можно решить эффективно, не нарушая привычный ритм жизни города, благодаря применению современных бестраншейных технологий и новейшего сварочного оборудования.

"Важно, что все работы проводятся без снижения давления в сети, а закольцованная система газопроводов позволяет не прерывать газоснабжение потребителей", – добавил Чичиков.

Работы по перекладке газопроводов затронут новые станции метрополитена. Планируется перенести газовые сети общей протяженностью 2,7 километра, что станет важным шагом к дальнейшему расширению подземки.

Помимо этого, еще 2,2 километра газопроводов вынесут в рамках развития улично-дорожной сети, а в ходе реализации программы реновации жилья специалисты проведут работы над 6,5 километра газовых сетей. Это создаст условия для модернизации жилых и общественных территорий в рамках обновления городской среды.

Ранее модернизация газопроводов среднего и низкого давления была завершена в Хамовниках. Работы провели между 1-м и 2-м переулками Тружеников и 6-м и 7-м Ростовскими переулками.

Общая протяженность газопроводов составила 1 960 метров. Основным методом было бурошнековое бурение, минимизирующее разрытие и обеспечивающее безопасность и экономию ресурсов. Ожидается, что новые трубы прослужат более 40 лет.