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19 марта, 09:37

Город

Две нитки газопровода построены при реконструкции Щукинского дюкера в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Две нитки газопровода построены под Москвой-рекой в СЗАО в рамках реконструкции Щукинского дюкера. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По словам вице-мэра, с 2018 года в городе проводится масштабная реконструкция 12 дюкеров, работающих под высоким и средним давлением. На 10 объектах работы уже завершены, и в настоящий момент специалисты занимаются обновлением Кропоткинского и Щукинского дюкеров.

"На втором объекте выполнен комплекс мероприятий по микротоннелированию, в рамках которого построены две нитки газопровода под Москвой-рекой", – добавил Бирюков.

Щукинский газопровод-дюкер, длина которого составляет 3,5 километра, был построен в начале 1960-х годов. Он проходит по дну реки на глубине более пяти метров и пролегает вдоль территории природно-исторического парка "Москворецкий". Этот дюкер – единственный подводный газопровод высокого давления, который обеспечивает подачу газа в жилые, бытовые и промышленные здания, расположенные в ЗАО и ЦАО.

В процессе работ применяется проходческий щит, благодаря которому удалось проложить железобетонную конструкцию с минимальным влиянием на окружающую среду. На каждом участке работы по микротоннелированию были разделены на две стадии: первая стадия включает в себя проходку на расстоянии 231 метра, а вторая – на расстоянии 197 метров.

В завершение работ по реконструкции специалисты установят вертикальные части газопровода, проведут его соединение с существующей сетью газоснабжения и выполнят работы по облагораживанию территории.

В ходе ремонтных работ применяются отечественные материалы и трубы, которые соответствуют актуальным стандартам безопасности. Кроме того, специалисты АО "Мосгаз" установят на газопроводе автоматические запорные устройства, которые позволят в случае необходимости оперативно перекрыть подачу газа дистанционно в течение двух минут.

Ранее Сергей Собянин рассказал о начале строительства Шелепихинского газопровода-дюкера. По словам столичного мэра, газопровод соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной, что позволит повысить надежность газоснабжения центральной и западной частей Москвы. Основная часть Шелепихинского газопровода будет находиться под дном реки, на глубине более 10 метров.

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