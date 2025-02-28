Сергей Собянин объявил о начале строительства Шелепихинского газопровода-дюкера

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о начале строительства Шелепихинского газопровода-дюкера под Москвой-рекой.



По его словам, газопровод соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной. Это позволит повысить надежность газоснабжения центральной и западной частей Москвы.



Мэр Москвы рассказал, что основная часть Шелепихинского газопровода будет находиться под дном реки, на глубине более 10 метров. При этом стальная труба будет помещена в специальный футляр, который защитит конструкцию от внешних факторов.

Специалисты Мосгаза возводят газопровод методом микротоннелирования, то есть без рытья траншей и без влияния на экологию. Для этого используются отечественные материалы со сроком службы более 40 лет.



Собянин напомнил, что с 2018 года проводится программа реконструкции газопроводов-дюкеров, которые были сооружены в период с 1939 по 1965 год. На данный момент отремонтировано около 10 конструкций. Сейчас специалисты продолжают работы над Кропоткинским и Щукинским газопроводом, уточнил мэр.

В районе Вороново в ТиНАО также появится новый газопровод. Его возведут специалисты комплекса городского хозяйства Москвы к концу этого года. Он прослужит городу более 40 лет.

Во время строительства будет использован комбинированный метод – горизонтально направленное и бурошнековое бурение. Он позволяет проложить трубы с минимальными неудобствами для жителей, поскольку исключает необходимость раскопок на дорогах.

