Новый газопровод в ТиНАО построят в 2025 году

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали строительство нового участка газопровода в районе Вороново в ТиНАО. Инфраструктура появится к концу этого года и прослужит городу более 40 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В ходе строительства применяется комбинированный метод – горизонтально направленное и бурошнековое бурение. Он позволяет проложить трубы с минимальными неудобствами для жителей, поскольку исключает необходимость раскопок на дорогах. Благодаря автоматизированной системе диспетчерского управления АО "Мосгаз" состояние газопровода можно будет отслеживать в круглосуточном режиме, оперативно управляя потоками газа и реагируя на нештатные ситуации, отмечается в сообщении.

"При строительстве нового участка газопровода используют современные полиэтиленовые трубы<...>. Данный газопровод будет одним из звеньев газовой сети ТиНАО, отвечающей за транспортировку голубого топлива непосредственно до потребителей", – сказал гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

Тем временем специалисты комплекса городского хозяйства Москвы на 50% завершили модернизацию газопроводов низкого давления в Хорошёвском районе города. Работы идут на участке между 5-й Магистральной улицей и 2-м Хорошёвским проездом, где сотрудники комплекса протягивают современные полиэтиленовые трубы диаметром 110 и 225 миллиметров.

Ранее сообщалось, что в этом году в Москве отремонтируют около двух тысяч трансформаторных и распределительных подстанций. Проведение ремонтных работ позволит повысить надежность электроснабжения московских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.