Возле строящейся станции метро "Достоевская" окончен первый этап благоустройства

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Завершился первый этап благоустройства возле строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии метро. Специалисты расширили тротуары, улучшили систему освещения, обустроили остановочные павильоны и модернизировали дорожную инфраструктуру, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В рамках работ воздушные линии перенесли в кабельную канализацию длиной более 29 километров, чтобы улучшить визуальный облик пространства и повысить безопасность. Вместе с тем были проложены 180 метров ливневой канализации. Для оптимизации геометрии улиц специалисты частично расширили пешеходную зону, на тротуарах и проезжей части обновили асфальтовое покрытие и организовали парковки для машин и велосипедов. Комфорт и безопасность пешеходов у станции "Достоевская" будут обеспечивать 236 фонарей с энергосберегающими светильниками.

Кроме того, остановочные павильоны оснастили зарядными слотами, а остановки трамваев на улицах Достоевского и Образцова оборудовали приподнятыми платформами. В ходе работ также привели в порядок существующие и разбили новые газоны площадью 24,4 тысячи квадратных метров. Второй этап работ запланирован на 2025 год, в его рамках благоустроят Селезневскую улицу.

В конце января сотрудники комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили благоустройство территории возле станции Солнечная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков отметил, что главными целями благоустройства территории были улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание удобных подъездов к нему и организация условий для комфортной пересадки с наземного транспорта.

Ранее в Нагатинском Затоне открыли велопешеходный мост. Он позволит жителям района тратить гораздо меньше времени на дорогу от дома до метро. До этого местным жителям приходилось добираться до ближайшей станции подземки на маршрутке.