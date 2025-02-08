Около 2 тыс электроподстанций отремонтируют в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Порядка двух тысяч трансформаторных и распределительных подстанций отремонтируют в Москве в этом году, сообщает в телеграм-канале пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что проведение ремонтных работ позволит повысить надежность электроснабжения московских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. Пройдут они с апреля по декабрь, учитывая пиковые нагрузки и праздничные дни.

В ходе работ проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, устройства релейной защиты и автоматики, приводятся в нормативное состояние изоляция и контактные соединения.

Ранее Сергей Собянин рассказал о модернизации 21 электроподстанции в Москве за 2024 год. Например, на ТЭЦ-23 заменена турбина, трансформатор и другое оборудование. Также построена газовая котельная для комплекса "Олимпийский" и повышена надежность электроснабжения главного корпуса МГУ имени М. В. Ломоносова.