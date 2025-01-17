Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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17 января, 16:45

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Мэр Москвы: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Мэр Москвы: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

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Москва активно модернизирует свой энергетический комплекс. В 2024 году работы провели на 21 электроподстанции, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Отремонтировано более 2 000 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. На ТЭЦ-23 заменили турбину, трансформатор и другое оборудование. Повышена надежность электроснабжения главного корпуса МГУ, построена газовая котельная для комплекса "Олимпийский".

Кроме того, завершены работы на подстанции "Сырово", которая обеспечивает электроэнергией Щербинку. Также введена инфраструктура для электротранспорта, в том числе обеспечены мощностью 33 зарядные станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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