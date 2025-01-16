В ГД предложили увеличить штрафы для водителей тихоходного транспорта

Водителей тихоходного транспорта могут начать серьезно штрафовать за отсутствие на борту специального знака. В настоящее время отсутствие на тракторе или гужевой повозке красно-желтого треугольника обходится нарушителям всего в 500 рублей, но депутаты Госдумы предлагают увеличить эту сумму до трех тысяч.

По их мнению, тихоходы часто становятся причинами аварий именно из-за отсутствия знаков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.