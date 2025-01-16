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16 января, 06:15

Политика

В ГД предложили увеличить штрафы для водителей тихоходного транспорта

В ГД предложили увеличить штрафы для водителей тихоходного транспорта

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Водителей тихоходного транспорта могут начать серьезно штрафовать за отсутствие на борту специального знака. В настоящее время отсутствие на тракторе или гужевой повозке красно-желтого треугольника обходится нарушителям всего в 500 рублей, но депутаты Госдумы предлагают увеличить эту сумму до трех тысяч.

По их мнению, тихоходы часто становятся причинами аварий именно из-за отсутствия знаков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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