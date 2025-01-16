Западные лидеры поддержали соглашение между Израилем и ХАМАС

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Сразу несколько западных лидеров и представителей международных организаций приветствовали и поддержали достижение соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня.

В частности, британский премьер Кир Стармер заявил, что постоянное урегулирование между Израилем и ХАМАС должно основываться на принципе двух государств.

"Наше внимание должно быть обращено к тому, как обеспечить лучшее будущее для израильского и палестинского народов, основанное на двухгосударственном решении, которое будет гарантировать безопасность и стабильность для Израиля, наряду с суверенным и жизнеспособным палестинским государством", – приводит РИА Новости заявление Стармера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X выразил надежду, что соглашение о прекращении огня в Газе станет стабильным. Он пообещал, что турецкие власти мобилизуют все средства для восстановления региона.

"Как Турция мы никогда не оставляли наших палестинских братьев и сестер в одиночестве в их борьбе против угнетения и угнетателей", – написал Эрдоган.

В МИД Турции также выразили мнение, что достигнутое соглашение должно стать постоянным. В ведомстве также поблагодарили страны, которые выступили посредниками в данном решении, особенно Катар и Египет.

Ситуацию также прокомментировал в соцсети X французский президент Эммануэль Макрон, который назвал состоявшуюся сделку облегчением для жителей сектора Газа после 15 месяцев неоправданных мучений. Он призвал к последующему политическому урегулированию ситуации в регионе.

"Соглашение должно быть соблюдено. Заложники должны быть освобождены. Жители Газы должны быть спасены. Должно быть найдено политическое решение", – написал Макрон.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о готовности нарастить медицинскую поддержку сектора Газа вместе с партнерами, поскольку потребность в обеспечении здравоохранения в регионе остается крайне высокой. Кроме того, президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич выразила готовность содействовать обмену заложников и заключенных между Израилем и ХАМАС.

ХАМАС и Израиль при посредничестве США, Египта и Катара достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня. За это время будут освобождены 33 израильских заложника, в том числе женщины и военные.

По словам президента США Джо Байдена, сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза включает в себя полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.

Переговоры по деталям и механизму реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС состоятся утром 16 января.