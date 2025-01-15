Генсек ООН поприветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС

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Генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции поприветствовал достижение соглашения между Израилем и ХАМАС, подразумевающее прекращение огня, передает РИА Новости.

Он также поблагодарил посредников, в числе которых были Египет, Катар и США. По его словам, ООН готова помогать в реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и наращивании поставок гуманитарной помощи жителям анклава.

Между тем верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал стороны сделать все возможное для реализации соглашения между Израилем и ХАМАС. Кроме того, он заявил, что все причастные к убийствам мирных граждан в Газе, а также к атакам, произошедшим 7 октября 2023 года, должны понести наказание.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси тоже приветствовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он также призвал оперативно приступить к поставкам гуманитарной помощи в Газу, чтобы "справиться с последствиями текущей гуманитарной катастрофы" в анклаве.

ХАМАС и Израиль при посредничестве США, Египта и Катара достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Как сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, соглашение о прекращении огня в анклаве вступит в силу 19 января.

Первый этап соглашения продлится 42 дня. За это время будут освобождены 33 израильских заложника, в том числе женщины и военные. Кроме того, в рамках соглашения должны быть освобождены палестинские узники из израильских тюрем и центров задержания.

Действующий американский лидер Джо Байден сообщил, что сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза продлится шесть недель и включает в себя полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС, в том числе женщин, пожилых и раненых людей.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем, как утверждает президент США, начнется процесс восстановления сектора Газа.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

