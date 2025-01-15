15 января, 23:12Политика
Переговорный процесс по деталям сделки по Газе начнется утром 16 января
Фото: ТАСС/Habboub Ramez/ABACA
Переговоры по деталям и механизму реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС состоятся утром 16 января. Об этом телеканалу Al Jazeera рассказал официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
Между тем президент Израиля Ицхак Герцог в телеобращении к нации, которое передает ТАСС, призвал правительство одобрить сделку по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников для того, чтобы "вернуть наших сыновей и дочерей домой". Он назвал это соглашение правильным и необходимым шагом.
"Сейчас мы обязаны сделать шаг и исправить ситуацию. Я поддерживаю премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и переговорную группу, которые добивались этого соглашения", – отметил он.
Глава ХАМАС в секторе Газа и лидер переговорной группы палестинского движения Халиль аль-Хейя во время своего выступления, которое транслировал телеканал Al Hadath, поблагодарил РФ, КНР, Турцию и другие страны за поддержку палестинского народа в борьбе с Израилем. Он также высказал благодарность посредникам – Египту и Катару – за их "напряженные дипломатические усилия", которые позволили достичь прекращения огня.
ХАМАС и Израиль при посредничестве США, Египта и Катара достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Как сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, соглашение о прекращении огня в анклаве вступит в силу 19 января.
Первый этап соглашения продлится 42 дня. За это время будут освобождены 33 израильских заложника, в том числе женщины и военные. Кроме того, в рамках соглашения должны быть освобождены палестинские узники из израильских тюрем и центров задержания.
Действующий американский лидер Джо Байден сообщил, что сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза продлится шесть недель и включает в себя полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС, в том числе женщин, пожилых и раненых людей.
В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем, как утверждает президент США, начнется процесс восстановления сектора Газа.
Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".
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