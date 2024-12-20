Москалькова рассказала о передаче 1,5 тыс рождественских посылок военнопленным

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Омбудсмены России и Украины передали по 1,5 тысячи рождественских посылок для военнопленных. Для этого они встретились в Белоруссии, рассказала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

Кроме того, пленным направили письма от родных и близких. Вместе с тем Москалькова поговорила с украинским коллегой о списках военнопленных и без вести пропавших. Предметом их обсуждения также стало дальнейшее гуманитарное взаимодействие, направленное на помощь гражданским лицам.

Омбудсмены также коснулись установления местонахождения и воссоединения семей и подняли вопрос взаимного посещения пленных.

Российская и украинская стороны договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году в середине декабря, сообщала ранее Москалькова.

До этого она опубликовала имена 630 украинских пленных, которых, по ее словам, Киев не желал включать в список для обмена. Она также добавила, что Украина не соглашается забирать украинских военных, которые более года содержатся в России.

