Сийярто: санкции США против Газпромбанка являются политической местью

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Венгрия рассматривает американские санкции против Газпромбанка как "политическую месть" со стороны администрации действующего президента США Джо Байдена в отношении некоторых стран Центральной и Восточной Европы. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, Соединенные Штаты сами открыто признали, что это было сделано по политическим причинам.

"Это возмутительно, это абсолютно неподобающее поведение для союзников и явная политическая месть. Я думаю, что каждое такое нападение следует рассматривать как посягательство на национальный суверенитет, поскольку энергетическая безопасность – это тоже вопрос суверенитета", – сообщил Сийярто в интервью телеканалу М1.

Глава МИД Венгрии отметил, что санкции против Газпромбанка, через который проходили расчеты за нефть и газ из РФ, а также по проекту АЭС "Пакш-2", коснулись именно тех стран, в которых власти осуществляют самостоятельную политику: Венгрию, Сербию, Словакию и Турцию.

Эти государства уже провели необходимые консультации и разработали альтернативный способ оплаты, не нарушающий санкции и позволяющий расплачиваться за российские энергоносители, добавил Сийярто.

В заключение министр сообщил, что в подобной ситуации радует лишь приход к власти в США Дональда Трампа, с которым Будапешт сможет установить иные отношения.

21 ноября США внесли в очередной санкционный список около 100 физических и юридических лиц России. Под ограничения подпали Газпромбанк, "Итуруп", "Братский народный банк", "Центрокредит", "Банк Кремлевский". Кроме того, под санкциями оказались зампреды Центробанка РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин.

В начале декабря Владимир Путин отменил обязательное условие для иностранных покупателей российского газа оплачивать поставки только через Газпромбанк. Данная мера будет действительна до тех пор, пока с банка не снимут санкции.