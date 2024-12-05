Путин отменил обязательство рассчитываться за газ через Газпромбанк

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Владимир Путин отменил обязательное условие для иностранных покупателей российского газа оплачивать поставки только через Газпромбанк, против которого Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что данная мера будет действительна до тех пор, пока с Газпромбанка не снимут санкции. Теперь же у зарубежных компаний есть два варианта взаиморасчетов. Первый вариант предполагает "зачисление уполномоченным банком" средств в рублях, поступающих "от третьих лиц".

Согласно второму варианту, обязательство по оплате может быть прекращено "полностью или частично путем зачета встречных требований российского поставщика к иностранному покупателю" по инициативе поставщика. Это может быть форма безналичных взаиморасчетов или погашение равных сумм взаимных платежных обязательств.

Ранее, 21 ноября, США внесли в очередной санкционный список около 100 физических и юридических лиц России. Под ограничения подпали Газпромбанк, "Итуруп", "Братский народный банк", "Центрокредит", "Банк Кремлевский".

Кроме того, под санкциями оказались зампреды Центробанка РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин.