Приложение Газпромбанка исчезло из Google Play

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Приложение Газпромбанка на данный момент недоступно к скачиванию в Google Play, передает пресс-служба банка.

"Если у вас возникнут трудности с установкой или обновлением приложения, вы можете воспользоваться мобильной версией интернет-банка через браузер на вашем устройстве", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пользователи Android также могут скачать приложение из RuStore и через сайт Газпромбанка. При этом приложения "Газпромбанк инвестиции" и "ГПБ мобайл" все еще доступны в Google Play.

Ранее, 21 ноября, США внесли в очередной санкционный список около 100 физических и юридических лиц России, под ограничения подпал в том числе Газпромбанк. Из-за этого Владимир Путин отменил обязательное условие для иностранных покупателей российского газа оплачивать поставки только через этот банк.

По словам инвестиционного банкира Евгения Когана, ограничения против Газпромбанка были введены, чтобы повлиять на доходы России, что якобы окажет серьезное давление на национальную валюту.