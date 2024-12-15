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15 декабря, 17:32

Экономика

Венгрия нашла способ оплаты за газ РФ в условиях санкций – Сийярто

Фото: 123RF/ekipaj

Венгрия и соседние с ней страны смогли найти способ оплаты поставок российского газа в условиях санкций США против Газпромбанка. Об этом рассказал в воскресной программе радиостанции Kossuth министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он осудил уходящую администрацию президента США Джо Байдена, которая ввела санкции против Газпромбанка, что сильно усложнило способы оплаты российского газа, в котором нуждается Венгрия. В итоге Венгрия провела консультации с Россией, Болгарией, Сербией, Словакией и Турцией, чтобы найти решение, не нарушая санкций США.

Венгрия с самого начала была против введения санкций, затрагивающих Газпромбанк. Через этот банк проходили иностранные платежи за российские нефть и газ. После введения санкций в ноябре Венгрия направила в Вашингтон просьбу сделать исключение.

Сейчас страна до сих пор продолжает получать газ по долгосрочным контрактам с "Газпромом".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отменил обязательное условие для иностранных покупателей российского газа оплачивать поставки только через Газпромбанк, против которого Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции.

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