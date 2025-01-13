13 января, 14:05Политика
Песков заявил, что обмен пленными между РФ и Украиной идет нелегко
Фото: depositphotos/daboost
Обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом идет нелегко. Однако российские власти продолжают данный процесс, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы заинтересованы в этом", – отметил пресс-секретарь президента России.
Песков также подчеркнул, что для российской стороны важна жизнь каждого военнослужащего, который сейчас находится в плену, поэтому работа в данном направлении будет продолжена.
Ранее между Россией и Украиной прошел обмен военнопленными по формуле "150 на 150". Российские солдаты сначала находились в Белоруссии, где им оказывалась помощь, а также предоставлялась возможность связаться с родственниками. Затем их должны были направить в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Они обсудили перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских лиц и воссоединение семей, а также пообщались с военнопленными с обеих сторон.
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