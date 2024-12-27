Минобороны заявило о взятии в плен 51 военного ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На линии боевого соприкосновения 51 военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был взят в плен за прошедшую неделю. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, российская группировка войск "Запад" освободила населенные пункты Лозовая и Загрызово в Харьковской области, а также Ивановку в ДНР.

В ведомстве подчеркнули, что группировке удалось нанести поражение живой силе и технике девяти бригад противника, а также отразить 25 контратак штурмовых групп ВСУ.

Между тем в ночь на 27 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 13 дронов ВСУ. Из них пять сбиты над Брянской областью, три – над территорией Курской области, два – над Белгородской областью и столько же над Тульской. Еще один беспилотник был сбит в небе Астраханской области.