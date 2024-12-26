Ребенок и его мама ранены в результате атаки ВСУ на белгородский поселок

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал таунхаус в поселке Разумное Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате пострадали 8-летний ребенок и его мама. Мальчика с ушибами и ссадинами доставили в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочными ранениями ноги и спины – в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Позже Гладков сообщил о третьем пострадавшем – за медицинской помощью обратилась женщина с ушибом руки. Ее доставили в городскую больницу № 2.

От удара беспилотника по дому загорелась кровля. Пожар уже потушен. Все оперативные службы работают на месте.

В ночь на 25 декабря силы ПВО ликвидировали 59 дронов ВСУ над регионами России. Один из них сбили над акваторией Азовского моря.

В ночь на 24 декабря дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями.

