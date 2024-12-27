Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская группировка войск "Запад" освободила населенные пункты Лозовая и Загрызово в Харьковской области, а также Ивановку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что группировке удалось нанести поражение живой силе и технике девяти бригад противника, а также отразить 25 контратак штурмовых групп ВСУ.

"Противник потерял более 3 080 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три бронетранспортера, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства", – заключили в Минобороны РФ.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР. Группировка войск "Центр" смогла вытеснить противника с указанной территории.

Кроме того, российские войска взяли под контроль населенные пункты Новый Комар и Зеленовка. Были поражены формирования горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка ДНР.