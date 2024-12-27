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Украинские военные надеются на перемирие с Россией в 2025 году, поскольку хотят передышки. Об этом пишет газета The Washington Post.

"На вопрос о возможном прекращении огня в 2025 году, солдаты сказали, что будут приветствовать передышку", – указано в материале.

Военнослужащие из 33-й механизированной бригады ВСУ пожаловались изданию, что исчерпали силы из-за боевых действий. Некоторые представители бригады отмечают, что подразделению катастрофически не хватает личного состава на ключевых тыловых позициях.

Многие из них, указано в материале, боятся, что с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа, поддержка Украины упадет до минимума.

"Вот такие мысли и закрадываются – что поддержка и поставки боеприпасов со стороны наших союзников просто прекратятся", – заявил один из солдат ВСУ.

Ранее армия России освободила населенные пункты Новый Комар и Зеленовка в ДНР. Поражены формирования горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка ДНР.

Более того, российские бойцы отразили контратаку противника.