Москалькова провела встречу с украинским омбудсменом Лубинцом

Фото: телеграм-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела очередную встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом 30 декабря. Об этом Москалькова сообщила в своем телеграм-канале.

Стороны обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских и воссоединение семей. Омбудсмены также пообщались с военнопленными с обеих сторон.

Обмен военнопленными по формуле "150 на 150" состоялся 30 декабря. Сейчас все российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Далее их доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию. Посреднические усилия при возвращении бойцов оказали Объединенные Арабские Эмираты.