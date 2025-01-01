02:35Политика
Москалькова провела встречу с украинским омбудсменом Лубинцом
Фото: телеграм-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела очередную встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом 30 декабря. Об этом Москалькова сообщила в своем телеграм-канале.
Стороны обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских и воссоединение семей. Омбудсмены также пообщались с военнопленными с обеих сторон.
Обмен военнопленными по формуле "150 на 150" состоялся 30 декабря. Сейчас все российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
Далее их доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию. Посреднические усилия при возвращении бойцов оказали Объединенные Арабские Эмираты.
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