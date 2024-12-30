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30 декабря, 19:11

Политика

Москалькова встретила возвращенных по обмену в РФ военнослужащих

Фото: телеграм-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретила российских военных, возвращенных по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории.

Омбудсмен лично пообщалась с солдатами, а также поблагодарила Минобороны России и спецслужбы за большую работу, проделанную по обмену.

"Совсем скоро наши ребята обнимут родных и близких и встретят Новый год на родной земле. <...> Их сила духа, мужество, стойкость и улыбки в предвкушении встречи с родными – то, что невозможно забыть", – написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Обмен военнопленными по формуле "150 на 150" состоялся 30 декабря. Сейчас все российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Далее их доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию. Посреднические усилия при возвращении бойцов оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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