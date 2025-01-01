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В ходе сражений на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в виде 46 460 военнослужащих. Данные опубликовало министерство обороны РФ в телеграм-канале.

Кроме того, ВС РФ уничтожили 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера и 1 381 боевую бронированную машину противника. Также ВСУ потеряли более 1 200 автомобилей и 330 артиллерийских орудий за все время боевых действий.

Российской стороной уничтожены были 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО.

Кроме того, ВСУ потеряли 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, 7 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Также российские дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над территорией Курской области 1 января.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Между тем временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что некоторые населенные пункты приграничья Курской области, вероятно, частично или полностью "снесены с лица земли" в ходе боевых действий на территории региона.