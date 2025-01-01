Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областью

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Российские дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ранее над Ростовской областью сбили и подавили 17 беспилотников ВСУ. Средства ПВО отразили атаку в Каменске, Новошахтинске, а также в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По информации оперативных служб, пострадавших и разрушений нет.

Между тем в Белгородской области из-за атаки украинских БПЛА травмы получили два человека. Бригады скорой помощи доставили их в больницу.

По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, в селе Платове выбило стекла в трех жилых домах, повреждены фасады. Также дрон ударил по Верхососне, повредив ЛЭП.

