Электроснабжение во Льгове восстановлено после обстрела ВСУ

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Специалисты возобновили подачу электричества во Льгове Курской области после обстрела со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, все работы были завершены к середине дня. Также сотрудники провели уборку улиц, восстановили тепловой контур и разбитые стекла в поврежденных домах.

Как сообщил Хинштейн, наибольшие повреждения получил восьмиквартирный двухэтажный дом. Все жители временно отселены, их квартиры взяты под охрану полицией.

"Коллеги из городской администрации уже развезли людям все необходимое (продукты, средства гигиены, лекарства), детям вручили новогодние подарки. Со всеми находимся на связи", – уточнил политик.

Кроме того, врачи держат на особом контроле состояние здоровья 86-летней пенсионерки, получившей легкие осколочные ранения ног.

Атака произошла 30 декабря. В результате обстрела произошло незначительное возгорание двух зданий, которые были оперативно потушены силами МЧС.

Также были повреждены две линии электропередачи, из-за чего энергетики были вынуждены обесточить две улицы.Помимо этого, газоснабжение было временно отключено в поврежденном двухэтажном жилом доме во Льгове.

