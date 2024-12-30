Фото: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Льгов в Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Украинский нацистский режим в очередной раз нанес удар по мирному городу. <...> Держу ситуацию под контролем", – отметил он.

Информации о пострадавших и значительных разрушениях, по словам Хинштейна, еще не поступало. В данный момент на месте происшествия работают аварийные и коммунальные службы.

Ранее три человека получили ранения в Горловке в ДНР после удара беспилотника ВСУ и артиллерийского обстрела. В военном следственном управлении СК РФ по ДНР уточнили, что с дрона был сброшен взрывоопасный предмет на автомобиль, из-за чего двое мужчин пострадали. Еще один мирный житель получил ранения на улице Кончаловского из-за обстрела.