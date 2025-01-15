15 января, 15:15Политика
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 25 на 25
Фото: depositphotos/daboost
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 25 на 25 в результате переговоров. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Как отметили в оборонном ведомстве, военнослужащие России находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая помощь, а также предоставляется возможность связаться с родственниками. Позже военнослужащих доставят на родину для прохождения лечения и реабилитации.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", – отмечается в сообщении.
Для возвращения российских военнослужащих из украинского плена делается все возможное. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отмечал представитель Кремля, обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом идет нелегко.
Для российской стороны важна жизнь каждого военнослужащего, который сейчас находится в плену, поэтому работа в данном направлении будет продолжена, подчеркнул Песков.
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