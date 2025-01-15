Песков: делается все возможное для возвращения российских бойцов из плена

15 января, 14:23Политика
Фото: kremlin.ru
Для возвращения российских военнослужащих из украинского плена делается все возможное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, все те, кто осуществляет контакты, делают все возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой", – подчеркнул официальный представитель Кремля.
Ранее Песков отмечал, что обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом идет нелегко. Однако российские власти продолжают данный процесс. Он подчеркнул, что для российской стороны важна жизнь каждого военнослужащего, который сейчас находится в плену, поэтому работа в данном направлении будет продолжена.
Россия вернула из украинского плена 150 военных