Песков: делается все возможное для возвращения российских бойцов из плена

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Для возвращения российских военнослужащих из украинского плена делается все возможное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, все те, кто осуществляет контакты, делают все возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отмечал, что обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом идет нелегко. Однако российские власти продолжают данный процесс. Он подчеркнул, что для российской стороны важна жизнь каждого военнослужащего, который сейчас находится в плену, поэтому работа в данном направлении будет продолжена.