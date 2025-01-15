Пескову неизвестно об идее обменять останки героя СССР Кузнецова на пленных ВСУ

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об идее обменять останки советского героя-разведчика Николая Кузнецова на пленных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает "Газета.ру".

15 января стало известно, что исполком городского совета украинского Львова разрешил провести перенос мемориального комплекса "Холм Славы", во время которого будет осуществлена эксгумация останков советских воинов, в том числе Кузнецова.

Песков подчеркнул, что эксгумация останков героев Великой Отечественной войны – реальность Украины, где "прославляет нацистов и их прислужников". Он также отметил, что европейские страны закрывают глаза на такие поступки.

Между тем российские ветеранские организации и родственники Кузнецова неоднократно обращались к властям Львова с просьбой передать его останки в Россию. Это связано с тем, что во Львове его могилу часто оскверняли украинские радикалы.

Ранее власти Кривого Рога Днепропетровской области Украины демонтировали памятник русскому писателю Льву Толстому.

В апреле прошлого года памятник советским солдатам сбросили с постамента в городе Ровно на северо-западе Украины. Были демонтированы барельеф и фигуры советских солдат, которые установили здесь около 40 лет назад.