На Украине демонтировали памятник Льву Толстому

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Власти Кривого Рога Днепропетровской области Украины демонтировали памятник русскому писателю Льву Толстому. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

Отмечается, что памятник был снесен 28 ноября.

В апреле памятник советским солдатам сбросили с постамента в городе Ровно на северо-западе Украины. Были демонтированы барельеф и фигуры советских солдат, которые установили здесь около 40 лет назад.

Кроме того, украинские власти планируют переименовать еще более 300 населенных пунктов, названия которых, по мнению местного правительства, так или иначе связаны с Россией. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Верховной раде.