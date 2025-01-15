ТАСС: власти Львова решили эксгумировать останки советских воинов

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Исполком городского совета украинского Львова разрешил провести перенос мемориального комплекса "Холм Славы", во время которого будет осуществлена эксгумация останков советских воинов, в том числе разведчика Николая Кузнецова, с дальнейшим перезахоронением. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.

Комплекс будет перенесен на городское Голосковское кладбище. Сначала власти Львова запланировали перенос памятника, после чего пройдут изучение и эксгумация останков советских солдат.

Уточняется, что речь идет о 200 одиночных могилах, четырех – братских, двух – героев Советского Союза, а также о могиле Кузнецова.

Российские ветеранские организации и родственники Николая Кузнецова неоднократно обращались к властям Львова с просьбой передать его останки в Россию. Это связано с тем, что во Львове его могилу часто оскверняли украинские радикалы.

В частности, в 2008 году племянница Кузнецова подавала иск в украинский суд. Позже инстанция обязала власти Львова передать прах родственникам разведчика, однако мэр города Андрей Садовый отказывался это сделать.

Ранее власти Кривого Рога Днепропетровской области Украины демонтировали памятник русскому писателю Льву Толстому.

В апреле памятник советским солдатам сбросили с постамента в городе Ровно на северо-западе Украины. Были демонтированы барельеф и фигуры советских солдат, которые установили здесь около 40 лет назад.