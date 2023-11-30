Россиянам рассказали об опасных мифах для худеющих

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Сильное увлечение похудением может стать причиной дополнительного набора килограммов и серьезных проблем со здоровьем. Чаще всего худеющие думают, будто голоданием могут решить свою проблему, заявила в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, руководитель клиники эндокринологии Ирина Петрова.

По ее словам, недоедание несет такой же вред, как и переедание.

"Белки, полезные жиры, сложные углеводы обеспечивают энергию, спокойствие, предотвращают выработку кортизола – гормона, который поддерживает избыточный вес и высокий уровень инсулина. Когда этих компонентов в рационе недостаточно, тогда у человека и возникает тяга к сладкому", – заявила она.

После жесткой диеты набор веса будет еще больше, чем до нее, так как человеческий организм запрограммирован на это, указала Петрова. При модификации образа жизни вес снижается, но постепенно.

Помимо голодания, есть еще один миф – представление об особом влиянии каких-то продуктов на комплекцию. Врач заявила, что нельзя отказываться от каких-то групп пищи, так как важно, чтобы питание было сбалансированным. При этом сахар и выпечка действительно не являются полезными продуктами, и от них лучше отказываться, уточнила она.

Еще одна ошибка – думать, что ожирение не вредит организму, поделилась эксперт. Бодипозитив, продолжила она, является хорошей практикой для психики, однако для здоровья это катастрофа. Врач указала, что ожирение в современном мире воспринимается как доброкачественная опухоль. Избыточная жировая ткань вызывает развитие сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, более десяти видов рака, напомнила Петрова.

Последний миф связан с животом у мужчин. Некоторые думают, будто он появляется с возрастом, что это "признак авторитета", отметила врач. Однако, подчеркнула Петрова, это не более чем могила для тестостерона.

"При дефиците тестостерона у мужчины может возникнуть гипертония, импотенция, может ухудшиться память, снизиться скорость принятия решений", – заключила врач.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что разгрузочные дни не очищают организм от шлаков и токсинов. Для диетологов такие дни – это периоды, в которые человек потребляет меньше калорий и исключает из рациона ряд продуктов, но не отказывается полностью от пищи.

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