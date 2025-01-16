Белый дом: команда Трампа сыграла конструктивную роль в сделке по Газе

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Соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС было достигнуто в том числе благодаря конструктивной роли команды избранного президента США Дональда Трампа, в частности, благодаря спецпосланнику республиканца по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации действующего американского лидера Джо Байдена.

По словам неназванного чиновника, Уиткофф подключился к работе по сделке несколько дней назад, оказав помощь советнику Байдена по Ближнему Востоку Бретту Макгерку.

"И это было очень конструктивное, очень плодотворное партнерство, и я думаю, что в какой-то момент они оба, вероятно, больше расскажут об этом", – добавил представитель Белого дома.

Он назвал подобное взаимодействие примером того, что могут достичь демократы и республиканцы, когда объединяют свои усилия ради общей цели. Отдельно чиновник также отметил роль Катара и Египта в процессе переговоров.

Вместе с тем в Белом доме признают, что достигнутая сделка может не пройти достаточно гладко. Однако американская сторона надеется на максимально полную реализацию соглашения.

ХАМАС и Израиль при посредничестве США, Египта и Катара достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня. За это время будут освобождены 33 израильских заложника, в том числе женщины и военные.

Вскоре после достижения соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом, во время которого поблагодарил его за помощь в продвижении освобождения заложников.

По словам Джо Байдена, сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза включает в себя полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.