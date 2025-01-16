Нетаньяху поблагодарил Трампа за помощь со сделкой по Газе

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого поблагодарил республиканца за помощь в продвижении освобождения заложников и достижения соглашения с ХАМАС по сектору Газа.

"Премьер-министр ясно заявил о своей приверженности возвращению всех похищенных любыми средствами и приветствовал заявления Трампа о том, что Соединенные Штаты будут работать вместе с Израилем над обеспечением того, чтобы Газа больше никогда не была прибежищем для терроризма", – приводит ТАСС заявление канцелярии Нетаньяху.

Политики также договорились о скорой встрече в Вашингтоне, чтоб обсудить ситуацию вокруг Газы и прочие важные вопросы.

Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, оно вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня. За это время будут освобождены 33 израильских заложника, в том числе женщины и военные.

Всего сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза включает в себя полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.

Переговоры по деталям и механизму реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС состоятся утром 16 января.