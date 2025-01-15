Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 12:30

Политика

В Госдуме предложили бороться с бодипозитивом

В Госдуме предложили бороться с бодипозитивом

В ДНР начались бои вблизи крупнейшего угольного предприятия Донбасса

Новости мира: президента Южной Кореи арестовали впервые в истории страны

Российская система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области

Продажу гамбургеров и шаурмы несовершеннолетним хотят запретить в России

Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав Америки

Жители Гренландии высказались о возможном присоединении к США

В конгресс США внесли закон о переговорах о приобретении Гренландии

ВС РФ вступили в бой с ВСУ рядом с поселком Котлино в ДНР

Новости мира: лесной пожар уничтожил 3 000 гектаров в заповеднике Аргентины

Бодипозитив в России может стать нежелательным. В Госдуме начали обсуждать борьбу с этим явлением. Его критикуют за пропаганду нездорового образа жизни, отказ от спорта и отсутствие пищевой дисциплины.

Москва 24 провела опрос среди подписчиков в сообществе соцсети "ВКонтакте", задав вопрос: "Как вы относитесь к бодипозитиву?" Большинство участников (63,36%) выбрали вариант "Ровно, каждый решает сам". При этом 36,64% поддержали запрет, отметив: "Хватит есть!"

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика