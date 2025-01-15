В Госдуме предложили бороться с бодипозитивом

Бодипозитив в России может стать нежелательным. В Госдуме начали обсуждать борьбу с этим явлением. Его критикуют за пропаганду нездорового образа жизни, отказ от спорта и отсутствие пищевой дисциплины.

Москва 24 провела опрос среди подписчиков в сообществе соцсети "ВКонтакте", задав вопрос: "Как вы относитесь к бодипозитиву?" Большинство участников (63,36%) выбрали вариант "Ровно, каждый решает сам". При этом 36,64% поддержали запрет, отметив: "Хватит есть!"

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.