РИА Новости: два беспилотника уничтожены над Луганском

Фото: министерство обороны РФ

Системы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Луганском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что воздушные цели были сбиты над юго-восточной частью города. Предварительно, разрушений и пострадавших не выявлено.

Ранее украинские беспилотники нанесли удары по Саратову и Энгельсу. В результате атаки в обоих городах повреждения получили два предприятия.

Позже власти региона сообщили о ликвидации открытого горения на местном предприятии. В результате произошедшего никто не пострадал. В Энгельсе также ввели режим ЧС межмуниципального уровня в связи с пожаром на предприятии.