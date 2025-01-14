Режим ЧС межмуниципального уровня введут в Энгельсе из-за пожара на предприятии

Фото: телеграм-канал "Саратовская область"

Режим ЧС межмуниципального уровня введут в Энгельсе Саратовской области в связи с пожаром на предприятии, возникшим после атаки БПЛА. Об этом глава региона Роман Бусаргин сообщил в телеграм-канале.

Со слов губернатора, на месте ЧП провели заседание оперштаба и обсудили ситуацию со специалистами. Решение о вводе режима ЧС нужно для оперативного взаимодействия служб и объединения всех сил и средств для тушения пожара, пояснил Бурагин.

Украинские беспилотники 14 января нанесли удары по Саратову и Энгельсу. В результате атаки в обоих городах повреждения получили два предприятия.

Позже глава Саратовской области заявил о ликвидации открытого горения на местном предприятии. Пострадавших нет, уточнял он.